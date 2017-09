La Mante épisode 3 et 4 : ce qu’il faut retenir des épisodes

Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

Attention préparez-vous à voir la pression monter d’un cran dans la Mante, la nouvelle fiction événement de TF1. Hier soir, vous avez pu découvrir deux nouveaux épisodes et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils ont été forts en émotion. Dans le troisième volet, le copycat est toujours dans la nature. Les cadavres se succèdent et la Mante se révèle plus que jamais indispensable à l’enquête. Le tueur met les policiers sur la piste d’un crime qui ne fait référence à aucun meurtre de la Mante. A moins que cette dernière n’ait pas tout avoué à l’époque. De son côté, Lucie, la femme de Damien, se pose de plus en plus de questions et décide de se plonger dans le passé de son mari.

Dans l’épisode 4, les choses vont légèrement se compliquer entre Damien et sa mère. La Mante a réussi à s’évader. Contre toute attente, elle se rend chez son fils et révèle à Lucie tout ce que cette dernière a toujours voulu savoir. Le copycat, lui ne prend pas de repos et fait livrer un téléphone au commissariat avec lequel il souhaite correspondre avec La Mante. Une occasion ultime pour l’équipe des enquêteurs de mettre la main sur celui ou celle … qui fait vivre un calvaire aux personnages de la Mante. Pour en savoir plus sur cette enquête, on vous donne rendez-vous dans les ultimes épisodes inédits de la Mante lundi prochain dès 21h sur TF1.

Si vous voulez en savoir plus sur les épisodes 3 et 4, découvrez sans plus attendre le décryptage en vidéo.