La Mante : Episode 5, découvrez les premières minutes de l’épisode

Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

Le suspense a fini de durer. Lundi soir, on va enfin savoir quel est l’identité du candidat est le copycat de Jane dans la Mante. Les téléspectateurs vont pouvoir découvrir les deux derniers épisodes de la fiction événement de TF1. Mais pour le moment, les premières minutes de l’épisode 5 ont été dévoilées et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il va falloir s’attendre à un face à face brûlant entre Damien et sa mère. En effet, à la fin de l’épisode 4 Damien a découvert qu’Alex était son frère. Une révélation qui a fini de faire paniquer le personnage. Aurait-il des liens familiaux avec le copycat ? Mais l’enquête n’en finit plus d’avancer … Grâce au témoignage de Virginie, la police tient le portrait-robot et certains éléments de son dernier crime laissent penser qu’il était physiquement présente au moment des faits … il y a 25 ans.

Dans l’épisode 6 de la Mante, Damien découvre trop tard que le tueur était là, juste à côté de lui. Le copycat s’est enfui avec Lucie comme otage. Il accepte de libérer son amie si on lui remet la Mante, avec qui il a des comptes à régler. Damien ira-t-il jusqu’à sacrifier sa mère pour sauver sa femme ? Pour le savoir, on vous donne rendez-vous, dès lundi à 21h sur TF1.

Découvrez les premières minutes de l'épisode 5 par ici