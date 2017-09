La Mante : ce qu’il faut retenir des ultimes épisodes

Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

Ca y est, la Mante, c’est fini. On connait enfin le nom du copycat qui imitait les crimes de Jeanne Deber et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette révélation a particulièrement surpris les téléspectateurs. Les ultimes épisodes de la Mante diffusés hier soir sur TF1 nous ont particulièrement tenus en haleine. En effet, des révélations et un suspense intense étaient au rendez-vous. Dans l’épisode 5, tout s’est accéléré à une vitesse grand V pour l’équipe d’enquêteur et de Damien. Le copycat a kidnappé sa femme et il ne contrôle plus ses émotions. Il est prêt à tout pour la retrouver. Concentré sur cette opération, il en oublie que La Mante a toujours un objectif derrière la tête. Mais malheureusement c’est bien trop tard que tout le monde va le découvrir.

En interrogeant le copycat dans le dernier épisode de la Mante (qui est finalement Virginie) on apprend que l’explication de ses meurtres est en réalité : l’origine du mal. En fouillant la maison de Virginie, Damien découvre les enregistrements des séances de thérapie de sa mère. Il découvre l'événement de sa vie qui l’a amené à commettre tous ces meurtres. Il va apprendre qu’en réalité, tout est lié au père de Jeanne. Celui-ci a abusé d’elle lorsqu’elle était enfant. Furieuse d’avoir surpris son mari en pleine action, elle provoque une dispute et son mari va la tuer sous les yeux effrayés de sa fille (Jeanne).

Vous l’aurez compris, Jeanne est devenue la Mante pour se venger de son père. Elle s’est enfuie pour pouvoir réaliser sa mission, mais va rapidement se rendre compte grâce à l’aide de son fils que la vengeance n’amène rien de bon. Damien a certes ramené sa mère en prison, mais il aura réussi à retrouver l’amour de sa mère. Cette scène finale fut particulièrement émouvante pour les téléspectateurs.

Découvrez ou redécouvrez l'ultime épisode en vidéo