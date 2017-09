Tout ce qu’il faut retenir du premier épisode

Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

Hier soir, dans le premier épisode de La Mante, c’était l’heure des présentations. La Mante vous l’avez compris, c’est le nom que les policiers ont donné à Jeanne Deber (Carole Bouquet). En effet, elle tuait des hommes qui avaient des comportements déplacés envers les femmes et les enfants et les martyrisait. Aujourd’hui, elle ne peut plus faire de mal à personne et croupi en prison. Mais c’était sans compter sur l’apparition d’un copycat qui reproduit à l’identique les crimes de La Mante. Ce come-back va venir hanter le destin de deux autres personnages. : le commissaire Ferraci et Damien Carrot le fils de La Mante.

Celle-ci a contacté la police pour leur proposer son aide. Elle a posé cependant une seule condition : ne parler qu’avec son fils qu’elle n’a pas revu depuis son emprisonnement. Damien est loin d’être ravi de cette proposition. Alors qu’il semble avoir une vie plus que parfaite avec sa femme et sa belle filles, ses repères vont doucement commencer à vaciller. Sera-t-il capable de garder le secret de sa relation avec La Mante face à ses collègues ? Il va falloir faire vite, car le copycat agit vite et l’équipe de Damien n’a pour le moment aucune piste solide.

Dans le deuxième épisode, les choses deviennent plus difficiles pour tout le monde. La police tient un suspect : Baptiste Séverin. Il était en contact avec La Mante lorsqu’elle était en prison. L’homme connaît tout du lien de filiation avec Damien. Celui-ci accuse sa mère d’avoir téléguidé l’homme depuis la prison juste pour le revoir. Mais l’horloge tourne et une nouvelle personne va être en danger de mort s’ils ne trouvent pas très vite une piste. Pour découvrir la suite de l’enquête de La Mante, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour deux nouveaux épisodes dès 21h sur TF1.

Pour découvrir le décryptage des deux premiers épisodes de La Mante, c'est par ici