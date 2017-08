Tout ce qu’il faut savoir sur la nouvelle fiction de TF1

Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

Suspense, frisson, émotion, préparez-vous à découvrir un nouveau programme qui va vous en mettre plein les yeux. Sortez les agendas et réservez votre 4 septembre dès 21h sur TF1, La Mante débarque dès 21h pour un premier épisode inédit. Au casting des acteurs d’exception comme Carole Bouquet, Fred Testot, Jacques Weber mais également Pascal Demolon (vu dans les films Radiostars, Discount ou encore Elle l’adore), Manon Azem (Gansterdam), Robinson Stévenin ou encore Frédérique Bel dans les rôles principaux.

Et pour celles et ceux qui n’auraient pas encore eu l’occasion de découvrir la bande-annonce, voici un premier résumé de l’ intrigue. La Mante revient sur l’histoire mouvementée de Jeanne Deber (Carole Bouquet), une tueuse en série qui tuait des hommes il y a 25 ans. Aujourd’hui incarcérée et placée en isolement en prison elle n’est plus un danger. Mais tout va changer lorsqu’un copycat, un tueur qui reproduit ses crimes à l’identique, commence à sévir, elle est contrainte d’aider la police à arrêter ce dernier. Celle-ci n’accepte qu’à une seule condition : n’avoir pour seul interlocuteur que Damien Carrot (Fred Testot). Devenu policier pour racheter les fautes de sa mère, ce dernier refuse tout contact avec elle depuis qu’elle a été arrêtée. Les retrouvailles s’annoncent longues et complexes.

MYTF1 vous gâte et vous propose de découvrir le premier épisode en Replay.