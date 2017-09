Tout ce qu'il faut savoir sur le personnage de Fred Testot

Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

Fred Testot revient sur les écrans pour le plus grand plaisir des téléspectateurs fans La Mante dès le 4 septembre sur TF1. Focus sur son personnage.

Fred Testot est de retour. L’acteur interprète le personnage de Damien Carrot dans La Mante, un policier particulièrement doué qui a réussi à se construire sans sa mère. Pour lui, elle est morte depuis des années et il lui a fallu apprendre à vivre sans elle. Damien est désormais un homme comblé. Il réussi dans sa carrière professionnel, il est comblé personnellement, puisqu’il s’est marié à la femme de ses rêves. Il a aussi pu compter sur l’aide du policier qui l’a pris sous son aile après la disparition de sa mère. Car la maman de Damien est bien connu des médias. C’est Jeanne Deber, celle qui a été surnommée La Mante par la police il y a plus de 25 ans. Elle tuait pour rétablir la justice et ne s’attaquait qu’aux hommes qui avaient commis des actes horribles.

Sa vie va de nouveau sombrer dans l’enfer quand un copycat, va reproduire à l’identique 3 de ses meurtres. Comment regarder celle qui fut sa mère, mais qui est surtout un monstre ? Est-elle responsable de la mort de son père ? Les questions vont fuser pour Damien. Ses repères vont changer si bien qu’il sera tenté de sombrer dans une spirale infernale. Pour en savoir plus sur le personnage de Fred Testot, rendez-vous le 4 septembre sur TF1.

Le premier épisode de La Mante est d’ores et déjà disponible en replay par ici