INEDIT – La Mante vous donne rendez-vous lundi 4 septembre sur TF1  

TF1 vous donne rendez-vous à la rentrée avec « La Mante », une nouvelle série française emmenée par Carole Bouquet et Fred Testot qui, pour l’occasion, seront mère et fils. Deux protagonistes dont la relation est tumultueuse. Pourquoi ? Vous en saurez davantage lundi 4 septembre à 21h00. Une chose est sûre néanmoins, entre suspense, révélations et faux semblant, vous ne pourrez qu’être happé par cet univers où les rebondissements sont plus que jamais présents. Signé Alexandre Laurent, ce thriller saura vous subjuguer. En attendant, MYTF1 vous propose d’en découvrir les premières images. Regardez !