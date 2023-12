La mante - S01 E03 - Episode 3

Le copycat est toujours dans la nature. Les cadavres se succèdent et la Mante se révèle plus que jamais indispensable à l’enquête. Le tueur met les policiers sur la piste d’un crime qui ne fait référence à aucun meurtre de la Mante. A moins que cette dernière n’ait pas tout avoué à l’époque... De son côté Lucie, la femme de Damien, se pose de plus en plus de questions et décide de se plonger dans le passé de son mari.