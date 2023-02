Cinéma - Horreur | 2005

Elèves dans une école privée, six jeunes femmes subissent les mauvais traitements d'une nonne impitoyable et cruelle. Quand l'une d'entre elles tombe enceinte, la nonne décide de la "purifier" par la roture,. Ses amies se regroupent alors pour l'aider. La nonne disparaît et quelques semaines plus tard, l'école ferme ses portes. 17 ans après ces événements tragiques, les six amies ont grandi et ses sont éloignées, afin d'oublier le terrible secret qui les lie. Pourtant, quand deux d'entre elles sont retrouvées mortes, elles doivent se rendre à l'évidence : la nonne est de retour.