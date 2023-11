Drame | 1991

1846. A l’occasion de son séjour estival à Nohant dans le Berri, la Baronne Dudevant, alias George Sand, reçoit ses amis intimes, célébrités du monde artistique et intellectuel de l’époque. Ce séjour verra la fin d’une passion de huit ans entre elle et Frédéric Chopin, passion qui donna naissance à leurs plus belles oeuvres.