La nounou en savait trop

Kimberly, jeune étudiante à l’université, est embauchée pour être la nounou de Jasper, un petit garçon de 8 ans, qu’elle devra aller chercher au camp d’été et garder le soir en l’absence de sa mère partie en voyage d’affaires pour une semaine et attendant que son père Steven revienne du travail. Tout semble se passer à merveille jusqu’au jour où Kimberly découvre par hasard que son employeur, Steven, a une liaison avec la professeure d’espagnol de Jasper. Elle décide de ne rien dire afin de ne pas risquer de diviser sa famille. Mais lorsque la maîtresse de Steven est assassinée et qu'il dit à la police qu'il ne l'a pas vue depuis des mois, Kim se rend compte qu'elle est la seule personne à savoir qu'il ment et elle est déterminée à découvrir pourquoi il agit ainsi.