La Nouvelle Maud

Séries & Fictions

Trop belle, trop libre surtout, Maud est de retour à Aubeterre, son village natal. Envolée il y a vingt ans avec le rêve affiché de devenir danseuse, Maud est aujourd’hui stripteaseuse à Pigalle. Ce qu’Aubeterre , grâce à son réseau de renseignements basé chez Ghislaine Coiffure, ne va pas tarder à découvrir. « Planquez vos maris, les filles, Maud est de retour !» Quel scandale a poussé Maud à couper les ponts avec son père et à disparaître du jour au lendemain il y a vingt ans ? Revenue pour enterrer son petit frère Etienne, Maud ne pense pas rester plus d’une journée. Et pourtant sa vie bascule quand elle hérite du café et des trois orphelins d’Etienne : deux ados à l’âge de tous les dangers et un gamin en mal de tendresse maternelle. Le café qui croule sous de mystérieuses dettes, la mort suspecte d’Etienne, des haines vieilles de 20 ans qui ressurgissent… Perchée sur ses talons aiguilles, Maud devra affronter tous ceux qui ne veulent pas d’elle.