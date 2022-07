La nouvelle Maud - S01 E01

De retour dans son village natal après 20 ans d’absence Maud apprend que son frère Etienne lui a légué le café familial et lui confie ses trois enfants. Il y a Ben et Lola, deux ados qui ne veulent pas d’elle et Pierrot, 8 ans, immédiatement sous le charme de cette tante mystérieuse danseuse à Paris. Seulement le village ne tarde pas à découvrir que Maud est en réalité stripteaseuse…