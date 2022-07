La nouvelle Maud - S01 E04

L’arrivée de la troupe de Music hall qu’elle a créée à Paris surprend Maud et la ravit. Et si ses amis artistes Lulabelle, Steve et Cindy font jaser les commères du village, leur spectacle au café enchante tout le monde. Quant à sa recette, elle va permettre enfin à Maud de solder les dettes de jeux d’Etienne auprès d’Alain Gil, patron de boîte de nuit et petit mafieux local…