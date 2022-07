La nouvelle Maud - S02 E01

Un an après son retour à Aubeterre, Maud a enfin trouvé sa place. Sa vie s’organise entre le café, l’éducation de ses trois neveux et ses stripteases au Double Jeu. Jusqu’au jour, au cœur de l’été, où la découverte du corps sans vie de Justine, sosie troublant de Maud, ravive les haines et relance les rumeurs les plus folles à son sujet…