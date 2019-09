La part du soupçon - partie 1

Alice, infirmière d'une quarantaine d'années, vit le bonheur ordinaire d'une mère de famille quand tout bascule : Thomas, son compagnon et père de son enfant, est soupçonné d'avoir assassiné sa première famille quinze ans auparavant et refait sa vie sous un faux nom. Depuis tout ce temps, la commandante Sophie Lancelle n'a jamais arrêté de le chercher. Elle est désormais persuadée de l'avoir retrouvé et rien ne pourra l'arrêter. Entre ces deux femmes que tout oppose, un homme crie son innocence. Qui ment, qui dit la vérité ?