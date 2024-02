La pire des trahisons

Paige est mariée à Michael, un agent immobilier. Ensemble, ils ont un petit garçon de 7 ans, Ethan, et mènent une vie heureuse et tranquille. Un jour, Paige décide d’héberger sa meilleure amie, Joslyn, qui a été mise à la porte par son petit ami alors même qu’elle est enceinte. A partir de là, les choses commencent à se dégrader dans le foyer. Pour une raison étrange, Michael supporte très mal la présence de Joslyn et montre un comportement de plus en plus agressif. Lorsque Joslyn accouche, Paige s’aperçoit que le bébé a la même tache de naissance que Michael. Effondrée, elle comprend que son mari est le père de l’enfant.