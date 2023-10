La Pomme de Newton

Comédie • Fiction française

Adèle, Cécile et Stéphanie travaillent ensemble dans une cafétéria. Chacune de ces trois femmes a une relation conflictuelle avec sa mère ou sa fille et tente d’en trouver les solutions. Leurs histoires se croisent sans jamais se rencontrer et chacune des trois protagonistes découvre une vérité cachée concernant une de ses camarades sans jamais en être consciente.