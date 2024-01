La reine des cartels

Drame • Biopic

D'après l'histoire vraie de Griselda Blanco, surnommée La Marraine, (Catherine Zeta-Jones) depuis son enfance dans les bidonvilles de Medellín jusqu’à sa mort. On suit le parcours de cette mère de quatre enfants qui a été une des complices de la première heure de Pablo Escobar. Ses brillantes et cruelles idées lui ont permis de diriger l’un des plus importants réseaux de trafic de drogue aux Etats-Unis dans les années 70/80. Elle fut accusée d’avoir tué ses trois maris mais resta fidèle à son grand amour et soutien de toujours, Carolina qui mourut d’une overdose dans ses bras. Elle est morte assassinée dans les rues de Medellín, peu de temps après sa sortie de prison.