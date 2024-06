Thriller • Drame

Kelly, Michelle et Stacey se présentent pour intégrer la prestigieuse sororité Epsilon Theta de leur campus universitaire. Durant le traditionnel bizutage, Kelly, la plus timide des trois, se voit contrainte de boire tout une bouteille d’alcool. Quelques minutes plus tard, elle fait une chute mortelle dans les escaliers. Vingt-deux ans plus tard, Michelle et Stacey sont toujours restées très proches de la sororité. En revanche, cette institution n’intéresse pas du tout Quinn, la fille de Michelle.