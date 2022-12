La smala s'en mèle - S01 E02 - Sauvage concurrence

Depuis que son loser de mari l’a quitté, Isabelle Garnier a remis sa vie à flots. La femme au foyer soumise et coincée n’est plus ! Complètement in love de Franck, son amant et collègue de travail aux pompes funèbres, Isabelle est aussi à la tête d’une société de services destinés aux veufs et veuves, qui emploie d’anciens travailleurs du sexe. Si Isabelle voit bel et bien l’avenir en rose, c'est sans compter sur le retour inopiné de Luc, qui après un an d’absence débarque du Brésil, la bouche en cœur, avec une valise pleine d’excuses et un « cadeau » pour le moins original…