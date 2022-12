La smala s'en mèle - S01 E03 - Je vous salue maman

Isabelle est radieuse depuis que Franck a emménagé avec elle ! Même son divorce n’est plus qu’une formalité… Mais Luc, son ex-mari, en a décidé autrement : non content de l’avoir trompé avec sa meilleure amie, quitté sans préavis en vidant les comptes, et mis un jaguar dans les pattes à son retour, il réclame la maison familiale et la garde des enfants !