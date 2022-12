La smala s'en mèle - S01 E04 - Merci du cadeau

Isabelle Garnier jubile : son divorce prononcé et la garde de ses enfants retrouvée, plus rien ne s’oppose à son mariage avec son Franck! Plus rien ? Pas si sûr …En insistant pour rencontrer ses beaux parents avant la cérémonie, Isabelle ne sait pas dans quelle histoire elle s’aventure, et la Smala avec. Tout juste débarquée en Guadeloupe pour une semaine de rêve, Isabelle va devoir se battre pour garder son prince charmant.