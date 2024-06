Thriller • Drame

Raina et Alex, sœurs jumelles, viennent de perdre leur mère adoptive, Marcie. Elle a été assassinée, mais les jeunes femmes l’ignorent et pensent qu’il s’agit d’une mort accidentelle. Trop bouleversée, Raina n’a pas la force d’aller à l’enterrement de sa mère et se réfugie dans l’alcool. Sa sœur lui en veut énormément et se rend chez elle pour le lui dire. Les jeunes femmes ont une violente dispute et se quittent en mauvais termes. Alex, qui travaille dans la mode, part pour New York à l'occasion de la Fashion Week. David, son mari infidèle, prévoit de retrouver une de ses maîtresses, Holly, le lendemain de son départ.