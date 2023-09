La tentation de mon mari

Fiction étrangère • Thriller |

Sean, un concepteur rédacteur de pub, est embauché dans l'agence de ses rêves. Sa patronne lui assigne une jolie assistante, avec qui le courant passe très vite. Lors de la première réunion client, il sauve l'agence en proposant une idée brillante, qui leur vaut de décrocher le contrat. Jen se fait de plus en plus entreprenante avec Sean et lui apprend qu'elle passe pour son "épouse du bureau", car ils forment une sorte de couple. Jen piège sa "vraie épouse" Lisa, en la rendant responsable du fiasco d'une présentation importante. Elle va jusqu'à incendier leur maison et même tuer un autre collègue qui la soupçonnait. Jen finit par enlever Lisa pour forcer Sean à la tuer. Elle les menace d'une arme, Sean se bat avec elle et le coup part. 8 mois plus tard, Sean et Lisa attendent leur bébé et Jen est dans un hôpital psychiatrique, déjà sous le charme de son nouveau patron.