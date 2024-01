Série française • Comédie

A la tête d’une famille recomposée, Camille (Alix Poisson) et Martin (Jonathan Zaccaï), un couple de quarantenaires amoureux, viennent à peine de s’installer ensemble que leur vie est déjà loin d’être un long fleuve tranquille ! Entre leurs enfants respectifs, sœur, parents, mais aussi leurs ex(s), cette famille compose une véritable « tribu » à l’équilibre forcément instable ! Camille, 42 ans, responsable des espaces verts de leur petite ville, est une battante idéaliste qui préfère parfois embellir la vérité pour croire en sa bonne étoile. Son compagnon, Martin, 46 ans, prof de français organisé et prévoyant, est quant à lui toujours inquiet de ce qui déborde. Leur amour résistera-t-il à la colère de Franck (ex de Camille), la causticité d’Alexandra (ex de Martin) et aux exigences des enfants qui les manipulent à leur guise ? Un quotidien mouvementé où les contradictions règnent en maître.