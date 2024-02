Avant-première - La tribu - S01 E03 - Demi-frères ennemis

Entre Léo et Raphaël c’est la guerre et la situation à la maison est devenue invivable. Camille et Martin se rendent à une réunion d’aide aux familles «décomposées» et réalisent que les problèmes des enfants viennent surtout de leurs différences d’éducation. Pleins de bonne volonté, ils tentent chacun de se rapprocher de leurs beaux-fils respectifs.