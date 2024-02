La tribu - S01 E01 - Fête des gosses

La grande aventure de la famille recomposée commence pour Martin et Camille, qui viennent juste d’emménager ensemble avec leurs enfants respectifs - Raphaël pour Martin, Morgane, Léo, et Mila pour Camille. Alors que se pose la question de fêter (ou non) l’anniversaire des garçons ensemble, puisqu’ils sont nés à quelques jours d’écart, Camille découvre... qu’elle est à nouveau enceinte ! Camille et Martin réussissent à convaincre leurs ex respectifs, Franck et Alexandra, de venir célébrer les dix ans des garçons à la maison. Mais les réjouissances tournent au cauchemar quand la grossesse est révélée par hasard à toute la famille. Le chemin vers l’harmonie familiale ne sera pas de tout repos !