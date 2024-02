La tribu - S01 E02 - Adam, Eve... et Kylian

Franck a eu une alerte cardiaque et Camille et Martin se retrouvent avec la garde inopinée des enfants de Camille et de leur nouvel animal de compagnie, un serpent nommé Kylian. Entre une nouvelle situation familiale loin d’être stabilisée, et des enfants qui s’avèrent globalement hostiles à l’arrivée du bébé, Camille commence à avoir des doutes sur sa future maternité. Martin, quant à lui, refuse de sacrifier leur bonheur pour leurs enfants ou leurs ex. Tous deux se rendent bientôt à l’évidence : cette naissance risque de compromettre l’équilibre de leur famille. C’est pourtant quand ils sont sur le point de perdre le bébé qu’ils réalisent qu’ils veulent vraiment cet enfant.