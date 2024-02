La tribu - S01 E05 - Mon beau-père et moi

Camille et Martin reçoivent Noël, le père de Martin à la maison. Celui-ci met son point d’honneur à les aider et leur donner des conseils, et si tout part d’un bon sentiment, c’est souvent l’effet inverse qu’il produit. Camille se sent particulièrement jugée – mais n’ose pas demander à Martin de le mettre à la porte, laissant s’installer un climat de tension.