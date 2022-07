Les acteurs s’éclatent en tournage !

A partir du 8 septembre, vous allez vibrer grâce à la nouvelle série événement de TF1 : La vengeance aux yeux clairs ! En attendant découvrez les coulisses du tournage !

Pendant plus de 4 mois, Laëtitia Millot, Bernard Yerlès, Claire Borotra et Aurélien Wiik se sont retrouvé dans un cadre magnifique à Nice pour le tournage de la nouvelle série de TF1 : La vengeance aux yeux clairs !



Si l’intrigue est assez dramatique, les acteurs ne se sont pas ennuyés dans les coulisses ! Rires, blagues, délires et retrouvailles ! C’est le cas de Bernard Yerlès qui retrouve « plein de vieux copains là ! Antoine Basler avec qui j’ai tourné il y a des années, Claire Borotra avec qui j’étais parti au Viêt- Nam pendant des mois ! C’est chouette de retrouver cette complicité ! »



Entre rires et concentration !

Si vous vous demandez comment l’ambiance peut être aussi bonne sur le tournage d’une série au thème très " lourd"… Aurélien Wilk a sa petite explication :



« Pour les prises il y a des moments de vrai sérieux et de concentration ! Dans les moments de tensions, il y a toujours ce petit moment comme dans les enterrements, ce petit moment où l’on a envie de rire, parce-que c’est nerveux et que l’on n’aime pas affronter ces choses-là ! De temps en temps quand les scènes sont un peu trop tendues, on essaye de rire un petit peu entre les prises ! Mais on reste toujours très concentrés… toujours ! »







Découvrez les premières minutes de votre série inédite !









Ne manquez pas les premiers épisodes de La Vengeance aux yeux clairs dès le 8 septembre à 20h55 sur TF1.