Laëtitia Milot vous donne rendez-vous le 20 novembre pour la saison 2 !

Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Après une première saison riche en suspense, rebondissements et surprises, l’héroïne de La Vengeance aux yeux clairs vous donne rendez-vous très bientôt pour la deuxième saison. Laëtitia Milot, qui incarne le personnage d’Olivia, sera de retour sur vos écrans le 20 novembre prochain à partir de 21 heures sur TF1. Et pour le plus grand plaisir des téléspectateurs, « la saison 2 s’annonce très explosive », comme l’annonçait la comédienne dans la vidéo ci-dessous. Pour ce nouveau volet, Laëtitia Milot s’est entourée de la même équipe composée de Claire Borotra et Bernard Yerlès dans les rôles de Pénélope Delisle et Etienne Chevalier mais aussi de Lola Dewaere (Pauline Jordan) et Benoît Michel (Alexandre Chevalier).

Si pour le moment, l’intrigue de la saison 2 reste encore floue, Laëtitia Milot a déjà annoncé l’arrivée de nouveaux personnages : Thierry Frémont qui prêtera ses traits au personnage de Jérôme Caradec, Florence Thomassin dans celui de Mylène Courtal et Jo Prestia qui jouera le rôle de Gaspard, le nouvel ennemi d’Olivia…

Cette deuxième saison commencera très fort avec l’enlèvement de Lou, la fille d’Olivia. L’héroïne sera poursuivie par Etienne Chevalier après avoir réussi à se venger de la mort de sa famille. Selon les dernières révélations de Laëtitia Milot, son personnage va être accusé à tort d’un crime qu’elle n’a pas commis. Mais peu importe, Olivia tentera par tous les moyens de retrouver son enfant.

La saison 2 sera explosive, regardez !