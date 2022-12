Laëtitia Milot vous invite à l'avant-première

La rentrée s’annonce passionnante sur TF1, surtout avec La vengeance aux yeux clairs, c’est LA série qu’on a hâte de découvrir ! Laëtitia Milot vous invite à assister à l’avant-première à Paris.

Laëtitia Milot a un message pour vous

Bonne nouvelle. . Et comme les bonnes surprises n’arrivent jamais seules. La comédienne a posté sur son compte Instagram une petite vidéo dans laquelle, elle vous invite à l’avant-première de la fiction qui se déroulera le 5 septembre prochain dès 19h à Paris. Pour tenter d’obtenir vos invitations pour cette projection, rien de plus simple, vous et tenter de remporter une invitation valable pour deux personnes (hors transports et hébergement). Les gagnants seront sélectionnés par tirage au sort puis contactés par mail. On vous avait prévenu la rentrée s’annonce passionnante sur TF1.







Justice et vengeance

Et pour celles et ceux qui n’auraient pas encore eu le temps de découvrir le synopsis de ce nouveau feuilleton avec Laëtitia Milot, voici une petite séance de rattrapage. Dix ans après la mort de sa mère et de son frère lors d'un meurtre maquillé en accident, Emma revient sur la Côte d’Azur sous les traits d’Olivia. Son objectif est clair : se venger et rendre justice aux siens. Si vous avez hâte de découvrir cette série, on vous donne rendez-vous le 8 septembre à 20h55 sur TF1.



Pour Olivia, la vengeance est une priorité