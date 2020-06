Jouez et résolvez le mystère derrière la vengeance !

Le compte à rebours est lancé ! La vengeance aux yeux clairs sera diffusé le 8 septembre dès 20h55 sur TF1. Mais pour patienter, on vous propose de jouer pour tenter de résoudre le mystère derrière la vengeance d’Olivia !

Le rendez-vous est pris ! Réservez votre soirée et installez-vous confortablement dans votre canapé, le 8 septembre prochain, Laëtitia Milot vous donne rendez-vous pour découvrir Le pitch de la série est simple. Olivia revient sur la Côte d’Azur sous une nouvelle identité, après 10 ans d’absence. Aujourd’hui, elle n’a plus qu’une idée en tête obtenir sa vengeance et rendre, enfin, justice à sa famille décédée dans un horrible accident de voiture. Préparez-vous, les épisodes de La vengeance aux yeux clairs vont vous rendre accros. Mais les surprises ne s’arrêtent pas là…









Le grand jeu La vengeance aux yeux clairs

Vous allez pouvoir jouer chaque semaine sur MYT1 pour tenter de résoudre le mystère derrière la vengeance d’Olivia. Pas de panique, le principe est simple, on vous explique tout ! Vous allez pouvoir aider Olivia dans sa quête de vérité grâce à un code à décrypter, caché dans la série.

Chaque semaine, avant de découvrir le nouvel épisode, Olivia vous donnera pour découvrir des messages qui vous aideront à reconstituer le fameux code. Une fois découvert, vous aurez accès à des scènes inédites qui vous permettront d’avancer dans votre enquête.