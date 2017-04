Laetitia Milot annonce le tournage de la saison 2

Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Alors que les fans espéraient depuis un moment retrouver Laetitia Milot à l’écran, elle prépare actuellement la seconde saison de La vengeance aux yeux clairs. C'est l'actrice elle-même qui a annoncé son grand retour, en postant un message sur les réseaux sociaux. Elle a dévoilé une vidéo où elle est en train d’écrire "La Vengeance aux Yeux Clairs 2" sur un grand miroir. La belle brune se tourne ensuite vers la caméra, et lance d'une voix suave "Olivia est de retour !" Sur Instagram, les fans ont été ravis d’apprendre la nouvelle. Ainsi, ils ont été nombreux à commenter la publication : "On est heureux de l'apprendre !", "Excellente nouvelle", "Hâte de voir cette suite tant attendue", "On est fiers de toi", écrivent-ils.

Depuis septembre 2016, Laetitia Milot tient le rôle principal dans la série. La comédienne révélée dans Danse avec les stars incarne une jeune femme revenant dans sa région natale pour se venger du clan qu'elle tient pour responsable de la mort de sa mère et de son frère. Vengeance, trahisons, secrets de famille, amours contrariées... tous les éléments sont réunis pour séduire les téléspectateurs ! Le tournage de la saison 2 est donc prévu à partir de la mi-juin et s'annonce déjà riche en rebondissements.







Je suis heureuse de vous annoncer le tournage de la saison 2: #lavengeanceauxyeuxclairs #lvayc Tournage prévu de juin à août 2017 Bientôt sur @tf1 😍 Une publication partagée par Laetitia MILOT (@laetitiamilotofficiel) le 20 Avril 2017 à 6h25 PDT