La saison 2 de La Vengeance aux Yeux Clairs débute dès maintenant en avant-première sur MYTF1 Premium, seulement sur SFR

Par Katia Rimbert | Ecrit pour TF1 |

Et si on vous offrait la possibilité de regarder le premier épisode de la deuxième saison de La Vengeance aux Yeux Clairs bien installé dans votre canapé ? Si vous êtes abonné à SFR, vous êtes privilégié ! Et pour cause, MYTF1 Premium vous permet de visionner l’intégralité du premier épisode de la saison 2 portée par Laëtitia Milot. Celle-ci est visible dès à présent en avant-première sur MYTF1 Premium, disponible seulement sur SFR. De quoi vous offrir une petite séance TV avant la diffusion des deux premiers épisodes prévue le 20 novembre prochain à partir de 21 heures sur TF1.

Pour rappel, la saga raconte l’histoire d’Olivia (campée par la comédienne Laëtitia Milot), une jeune femme mystérieuse qui revient sur la Côte-d’Azur sous une nouvelle identité. Il y a dix ans, elle perdait sa mère et son frère dans un accident dont elle a elle-même réchappé. En revenant, son objectif est clair : obtenir sa vengeance et rendre justice à sa famille. Et le final de la première saison a laissé les téléspectateurs dans le doute et le mystère. Alors que l'héroïne Olivia décide de rentrer chez elle pour retrouver sa fille Lou et sa tante, elle découvre avec effroi un ourson en peluche, un téléphone portable et un mot lui indiquant un numéro. Il n'y a plus aucun doute possible : la fillette a bel et bien été enlevée. Désormais handicapé à vie après avoir reçu une balle, Etienne Chevalier (joué par Bernard Yerlès) tentera à son tour de se venger. Dans les prochains épisodes, Olivia laissera peu à peu place à Emma, la véritable identité de l’héroïne. Et pour vous plus grand plaisir, de nouveaux personnages feront leur arrivée. Soyez donc au rendez-vous !

Retrouvez ci-dessous l'interview de l'héroïne en images !