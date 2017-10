Récap - Que s’est-il passé dans le final de la saison 1 ?

Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Laëtitia Milot, qui incarne le personnage d’Olivia, est de retour le 20 novembre prochain sur TF1. Après un final haletant à l’issue de la première saison, l’héroïne sera une nouvelle fois au cœur d’une intrigue particulièrement intense. Comme l’annonce la comédienne, la deuxième saison sera « explosive ». Alors pour ne rien manquer de ces épisodes inédits, voici le récap du final ci-dessous. Alors qu’Olivia pense avoir réussi à se venger de la mort tragique de sa famille, elle découvre de nouveaux éléments sur son passé. Grâce aux analyses ADN demandées par la police après la mort de Joris, tué d’une balle dans le dos par son frère Alexandre, Olivia apprend qu’elle est en réalité la fille d’Etienne, son pire ennemi. Une révélation de taille pour l’héroïne qui a toujours détesté cet homme.

Autre point important du final : l’enlèvement de Lou, la fille d’Olivia. Alors qu’elle décide de rentrer chez elle pour retrouver son enfant et sa tante, Olivia découvre avec effroi un ourson en peluche, une téléphone portable et un mot lui indiquant un numéro. Il n’y a plus aucun doute : la petite fille a bel et bien été enlevée. Désormais handicapé à vie après avoir reçu lui aussi une balle, Etienne tentera à son tour de se venger.

Si la première saison laissait les téléspectateurs dans le doute et le mystère, ils devraient avoir de nombreuses réponses durant cette deuxième saison. Dans les prochains épisodes, Olivia laissera peu à peu place à Emma, la véritable identité de l’héroïne. Et pour vous plus grand plaisir, de nouveaux personnages feront leur arrivée. Soyez donc au rendez-vous !

Découvrez d'ores et déjà les premières images de la saison 2 !