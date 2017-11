La Vengeance aux yeux clairs : le joli cadeau de Laetitia Milot !

Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Tic, tac. Le compte à rebours continue avant l’arrivée, sur TF1, de la saison 2 de La Vengeance aux yeux clairs. C’est le 20 novembre prochain, à 21h, que la fiction portée par Laetitia Milot débarquera sur le petit écran. Pour faire patienter ses fans qui attendent avec impatience cette saison 2, la comédienne a mis en ligne il y a quelques heures à peine un cadeau qui a de quoi réjouir. L’interprète d’Olivia Alessandri a ainsi dévoilé, sur Twitter, le générique de la Vengeance aux yeux clairs 2.

Une vidéo qui permet notamment de mettre en lumière le joli cast rassemblé autour de la comédienne et candidate de Danse avec les stars 4 : Thierry Frémont, Claire Borotra, Bernard Yerles, Lola Dewaere ou encore Sophie Duez et Benoît Michel. "Comme ça donne envie, vite vite le 20 novembre #LVAYC2 tous mes lundis sont réservés pour voir l’actrice talentueuse que tu es❤️pour moi la meilleure", "Toujours aussi joliment travaillé le générique. J'adorais déjà le premier, celui-ci est réalisé de la même façon mais avec de nouvelles images, j'adore", "Merci pour cette exclu je me languis de découvrir cette nouvelle saison qui s’annonce palpitante", "Cela ne calme en rien notre impatience, au contraire !", "Yesss ! Elle est vraiment trop bien cette fiction, hâte de voir la suite avec la saison 2 !", peut-on lire dans les commentaires enthousiastes des internautes.

Attendue le 20 novembre prochain sur TF1, la saison 2 de La Vengeance aux yeux clairs retrouve Olivia Alessandri en bien mauvaise posture. Alors qu’elle traquait ceux dont elle voulait se venger dans la saison 1, les rôles sont inversés cette année. Sa propre fille a été enlevée par Etienne Chevalier. Alors qu’elle met tout en œuvre pour la retrouver, elle est accusée d’un crime qu’elle n’a pas commis. Loin de la croire innocente, les policiers, et surtout le capitaine Caradec, ne voient plus en elle qu’une meurtrière sans foi ni loi.





En exclusivité le générique de la saison 2 de #lavengeanceauxyeuxclairs #LVAYC2 sur vos écrans à partir du 20 novembre sur @tf1 😎 Une publication partagée par Laetitia MILOT (@laetitiamilotofficiel) le 12 Nov. 2017 à 4h23 PST

La saison 2 de La Vengeance aux yeux clairs arrive le lundi 20 septembre à 21h sur TF1. Découvrez ci-dessous le message de Laetitia Milot enregistré pour le coup d'envoi du tournage de cette fiction :