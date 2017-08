La Vengeance aux Yeux Clairs : Laëtitia Milot annonce la fin du tournage de la saison 2

Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Si on ignore encore la date de diffusion de la suite de "La Vengeance aux Yeux Clairs" sur TF1, on sait en revanche que le tournage vient de prendre fin. C’est Laëtitia Milot, elle-même, qui l’a annoncé sur son compte Instagram.

Laëtitia Milot devrait très bientôt revenir sur TF1 dans la peau d’Olivia pour la deuxième saison de La Vengeance aux Yeux Clairs. Le tournage de cette série diffusée en 2016 et qui avait rencontré un joli succès, vient en effet de se terminer.

Dans une vidéo enregistrée par Laëtitia Milot en juin dernier, à l’occasion du début du tournage, celle qui incarne l’héroïne de cette fiction promettait déjà une « saison 2 explosive » (vidéo ci-dessous), avant de rappeler l’intrigue pleine de suspense qui avait conclu la première saison. « Souvenez-vous, l’année dernière Olivia se retrouvait face à Chevalier qui l’a finalement démasquée et qui a kidnappé sa fille. C’est maintenant lui qui va tirer les ficelles. La roue tourne pour Olivia, mais rassurez-vous, je ne vais pas me laisser faire, » avait-elle alors déclaré.

La jolie comédienne qui avait atteint la finale de la quatrième édition de Danse avec les Stars, vient de publier une nouvelle vidéo sur son compte instagram pour annoncer, cette fois, la fin du tournage. « Et voilà, nous sommes en train de tourner notre dernière scène. Clap de fin dans quelques minutes sur le plateau de La Vengeance aux Yeux Clairs. Et on s’est super éclatés, » affirme-t-elle avec Benoît Michel, son partenaire dans la série, dans cette vidéo publiée ce samedi 19 août.

Outre Laëtitia Milot et Benoît Michel, Claire Borotra, Bernard Yerlès, Lola Dewaere seront également de retour dans cette deuxième saison.





Dernier jour de tournage pour #lavengeanceauxyeuxclairs2 #LVAYC2 @tf1 @benoitmichel_officiel #dernierclap Une publication partagée par Laetitia MILOT (@laetitiamilotofficiel) le 19 Août 2017 à 13h07 PDT











