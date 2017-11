La Vengeance aux yeux clairs : Laetitia Milot est enceinte !

Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

"Toujours garder espoir. Nous sommes heureux de vous annoncer que je suis enceinte! Continuons le combat contre l’endométriose! Merci pour votre soutien. #enceinte #endometriose #combat" Ces quelques mots sont ceux de Laetitia Milot. Un message touchant qui accompagne une photo sur laquelle la comédienne pose rayonnante aux côtés de son mari Badri. Un cliché sur lequel elle montre fièrement un test en grossesse d’une main tandis qu’elle brandit son deuxième poing en l’air.

Ce bébé, la comédienne qui revient le 20 novembre prochain, sur TF1, dans la saison 2 de La Vengeance aux yeux clairs, l’a attendu avec impatience. Atteinte d’endométriose, une maladie douloureuse qui complique fortement la procréation, la comédienne a subi une intervention chirurgicale en mars dernier pour augmenter ses chances d’être enceinte. C’est finalement après le tournage de La Vengeance aux yeux clairs 2 que son premier enfant a été conçu. "Je n’ai pris conscience de ma grossesse qu’au bout d’un mois. Je venais d’entamer le premier jour de tournage de mon documentaire sur l’endométriose, et les résultats sont tombés. Ma gynécologue n’en revenait pas", a confié Laetitia Milot au magazine Gala.

"C’est l’aboutissement d’un long combat, il n’est pas fini, je reste prudente, mais comme cela commence à se voir…", ajoute la comédienne qui précise qu’elle est enceinte de trois mois. Évoquant les "petits désagréments vécus, comme les nausées" en ce début de grossesse, la future maman aux anges précise que ce n’est rien comparé aux "symptômes de l’endométriose dont elle souffre depuis plus de dix ans". Cette maladie, Laetitia Milot l’a affrontée, et l’affronte encore, avec Badri, son mari. "L’endométriose, c’est une maladie de couple. Avec Badri, on fait front. L’espoir fait vivre. On est persuadé que l’on aura un enfant, d’une manière ou d’une autre…", confiait-elle d’ailleurs en septembre 2016 à MYTF1.fr.





Toujours garder espoir. Nous sommes heureux de vous annoncer que je suis enceinte! Continuons le combat contre l’endométriose! Merci pour votre soutien. #enceinte #endometriose #combat @endofrance Une publication partagée par Laetitia MILOT (@laetitiamilotofficiel) le 14 Nov. 2017 à 9h33 PST

Retrouvez ci-dessous la bande annonce de la saison 2 de La Vengeance aux yeux clairs qui arrive le 20 novembre à 21h sur TF1.