La Vengeance aux yeux clairs : Laetitia Milot revient ce soir sur vos écrans

Enfin ! L’attente est presque terminée pour les fans de La Vengeance aux yeux clairs. Pour votre plus grand plaisir, Laetitia Milot est de retour avec une deuxième saison « explosive ». La future maman reprend ainsi le rôle d’Olivia… Après un final haletant, les téléspectateurs retrouveront l’héroïne dans une situation encore plus délicate et dangereuse : « C’est une seconde saison qui change de la première, nous avait-elle confié. La situation s’est retournée contre elle. La roue tourne pour Olivia, elle est devenue la proie au niveau des Chevalier mais aussi des policiers. Il y a beaucoup plus de suspense et de rebondissements. »

Souvenez-vous, dans l’ultime épisode de la première saison, la petite Lou était enlevée. De retour chez elle, Olivia découvrait avec horreur un ours en peluche, un téléphone portable et un mot lui indiquant un numéro. Sa fille a bel et bien été kidnappée. Pour rappel, l’histoire de cette saga relate la vie d’Olivia, une jeune maman déterminée à se venger. Elle revient sur la Côte d’Azur avec une nouvelle identité. Une façon pour elle de s’attaquer aux personnes responsables de la mort de sa famille.

Dans les derniers épisodes de la première saison, plusieurs révélations ont été proposées aux téléspectateurs : Olivia a appris qu’elle était en réalité la fille d’Etienne Chevalier (joué par Bernard Yerlès), son pire ennemi. Désormais handicapé à vie après avoir été reçu une balle, ce personnage tentera aussi de se venger. Une information cruciale pour la suite de l’intrigue. Soyez donc au rendez-vous !

Vous avez loupé la première saison ? Pas de panique, voici le résumé !