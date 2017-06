La vengeance aux yeux clairs saison 2 : Laetitia Milot dévoile les premières photos du tournage

Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

Laetitia Milot sait comment faire plaisir à ses fans. Très active sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram, l’actrice dévoile quelques petits secrets de son quotidien, mais également les moments forts de sa carrière. Rappelez-vous, il y a un peu plus d’un mois on apprenait que la vengeance aux yeux clairs aurait bel et bien le droit à une saison 2. Depuis quelques jours, Laetitia Milot gâte ses fans et leurs propose quelques photos inédites du tournage. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elles nous mettent l’eau à la bouche. Suspense, come-back fracassant, la saison 2 de la vengeance aux yeux clairs s’annonce riche en rebondissements.

Sur la première photo postée par Laetitia Milot sur Instagram, on découvre le visage d’Etienne Chevalier celui du nouveau personnage qui sera incarné par Virginie Caliari, mais également une photo d’Olivia en train de passer un coup de fil qui semble particulièrement important. Petit rappel pour celles et ceux qui n’auraient pas encore été tenté de découvrir la première saison de la vengeance aux yeux clairs. Olivia revient sur la Cote-d’Azur avec un nouveau visage. Il y a 10 ans, elle a vu sa famille se faire assassiner devant et ne reculera devant rien pour accomplir sa vengeance. Pour accomplir sa mission, elle devra faire preuve de méthode, de précision, mais surtout de discrétion. Parviendra-t-elle à garder la cadence dans la saison 2 ?