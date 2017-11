Après les aveux d’Emma, Alex confond les deux photos. Emma avant l’accident et sa transformation après. Les paroles d’Emma lui restent en tête. Il aurait une fille, Lou, avec Emma. Alex est troublé et pense à la fillette. Pendant ce temps, Lou est en Italie dans un pensionnat et n’oublie pas sa mère. Extrait de l’épisode 3 de la vengeance aux yeux Clairs – Saison 2