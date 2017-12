Les larmes d’Etienne devant Alex (ep5)

Alex et Etienne se parlent franchement. Alex a compris qu’Etienne couvrait Joris au sujet de l’accident de la famille Fortuni. Et Chevalier a compris qu’Alex a tué son propre frère Joris pour sauver Olivia. Etienne ne pardonnera jamais à Alex. Dans un élan d’honnêteté, Etienne lui raconte sa difficile enfance et son éducation stricte par sa grand-mère. Le patriarche ne peut retenir ses larmes. Extrait de l’épisode 5 de la vengeance aux yeux Clairs – Saison 2