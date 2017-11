Olivia et Etienne se retrouvent face à face. Etienne connait sa vraie identité et avoue avoir fait enlever Lou, la fille d’Olivia. Après la mort de son fils, Etienne se venge. Mais il a surtout d’autres projets pour elle. Apprenant qu’elle est sa petite fille et la fille d’Alex, il souhaite s’en occuper pendant qu’il enverra Olivia en prison. Extrait de l’épisode 1 de la vengeance aux yeux Clairs – Saison 2