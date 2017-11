Olivia révèle sa véritable identité à Alex

Olivia recherche sa fille activement. Alors qu’elle est dans le cabanon du parrain d’Alex, ce dernier arrive. Il lui demande de tout lui avouer. Olivia lui avoue qu’elle est Emma, son amour de toujours. Alex est abasourdi par la nouvelle et ne croit pas Olivia. Soudain, le téléphone sonne et le visage de sa fille apparaît mais Alex ne lui laisse pas répondre. Olivia lui avoue un second secret : Lou est sa fille. Extrait de l’épisode 1 de la vengeance aux yeux Clairs – Saison 2