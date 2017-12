Alex et Emma ont libéré Lou. Après l’appel de Pauline, Emma pense qu’il est préférable qu’elle rentre avec Alex et Lou. Elle est sûre d’être innocentée. Les aurevoirs sont déchirants pour Lou. Romain appelle Alex pour lui annoncer une fausse information : son père et Pénélope ont été arrêtés. Par ce stratagème, il obtient le lieu où se trouve Alex. Le piège se referme… Extrait de l’épisode 6 de la vengeance aux yeux Clairs – Saison 2