Rencontre avec Laëtitia Milot : "La saison 2 est encore plus forte avec plus suspense et de rebondissements"

Laëtitia Milot accueille MYTF1 sur le tournage de la Vengeance aux Yeux Clairs saison 2. Après la vengeance auprès de la famille Chevalier, la roue tourne pour Olivia. Elle devient une proie pour les Chevaliers et même la police. La fille d'Olivia a été enlevée sur les ordres de Chevalier et la jeune femme fait tout pour la retrouver. Olivia révèlera-t-elle qui elle est vraiment ? Rendez-vous lundi 20 novembre pour découvrir la saison 2 de la Vengeance aux Yeux Clairs sur TF1 et MYTF1.