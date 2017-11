La saison 01 de la Vengeance aux Yeux Clairs en une minute (résumé)

Vous avez aimé la saison 1 de la Vengeance aux yeux clairs ? Avant de vous plonger dans la nouvelle saison dès lundi 20 novembre sur TF1, MYTF1 vous offre le résumé de la saison 1. Olivia (Laëtitia Milot) est revenue pour se venger du clan Chevalier, et particulièrement d'Etienne (Bernard Yerlès). En effet, lorsqu'elle était adolescente, Olivia a eu un grave accident de voiture qui lui a fait perdre toute sa famille. Sa tante Béatrice l'a fait passer pour morte et lui a permis de changer de visage et de nom. Maintenant avocate, Olivia est prête à tout pour se venger.