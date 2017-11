Olivia comprend qu’un contrat a été mis sur sa tête et qu’elle va être assassinée en prison. Elle avoue le meurtre de sa fille au capitaine Caradec et accepte de conduire les policiers à l’endroit où elle prétend avoir enterré le corps. Mais une surprise les attend sur place… Alexandre découvre les terribles projets de son père vis-à-vis de Lou et s’efforce de découvrir où elle est détenue, quitte à se mettre lui-même en danger…